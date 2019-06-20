رسميا.. خصم 3 نقاط من رصيد الكناري والسياسي !!

كشفت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم أمسية اليوم الخميس عن عقوباتها المتعلقة بقضية “ملال-عرامة”.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

-خسارة فريق شبيبة القبائل على البساط في المباراة الآخيرة ضد أهلي برج بوعريريج لكن دون منح النقاط الثلاث للفريق البرايجي.

-خصم 3 نقاط من رصيد شبيبة القبائل في بداية الموسم المقبل وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم جزائري.

-خسارة فريق شباب قسنطينة على البساط في المباراة الآخيرة ضد إتحاد العاصمة لكن دون منح النقاط الثلاث للفريق الخصم.

-خصم 3 نقاط من رصيد السياسي في بداية الموسم المقبل وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم جزائري.

-تغريم مسير السياسي “صويلح” ب100 مليون سنتيم.