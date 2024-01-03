رسميا.. داربي المولودية وبلوزداد يوم الـ 14 جانفي

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تواريخ اللقاءات المتبقية من مرحلة ذهاب الموسم الجاري، إلى جانب اللقاءات المتأخرة.

وستلعب لقاءات الجولة الـ 12 كما هو معلوم. يومي الجمعة والسبت الـ 5 والـ 6 جانفي على التوالي. على أن يلعب اللقاء المتأخر بين شباب بلوزداد ومضيفه وفاق سطيف عن الجولة الـ 7. يوم الثلاثاء الـ 9 من ذات الشهر.

وفي يوم الـ 11 جانفي برمجت الرابطة لقاءين متأخرين بين كل من اتحاد العاصمة أمام شبيبة الساورة ومولودية وهران أمام شباب قسنطينة.

وستنطلق الجولة الـ 13 يوم الـ 12 جانفي بمباراة نجم مقرة أمام بارادو. وتلعب في اليوم الموالي باقي لقاءات الجولة، على أن تختتم يوم الـ 14 جانفي بالقمة الكبيرة بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.