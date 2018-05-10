رسميا.. داربي النصرية وبلوزداد بملعب “05 جويلية”

تقرر نقل مباراة الداربي التي ستجمع فريقي نصر حسين داي، وشباب بلوزداد، إلى ملعب “05 جويلية”، بدل ملعب “20 أوت”.

وكشفت الموقع الرسمي للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قرار نقل هذه المواجهة إلى ملعب “05 جويلية”.

وأوضح الديريكتوار المسير للرابطة، عبر ذات البيان الذي تم نشره في الموقع الرسمي للرابطة، أنّ هذا القرار جاء بطلب من مسؤولي الفريقين.

كما أكد ذات البيان، أن إدارة ملعب “05 جويلية”، منحت هي الأخرى موافقتها على استقبال هذا الداربي.

وستلعب هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ29 من المحترف الأول، يوم السبت المقبل 12 ماي، إنطلاقا من الساعة الرابعة زوالا.