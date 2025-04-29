رسميا.. داربي بلوزداد والمولودية “ويكلو”

ترّسم إجراء لقاء الداربي عن الجولة الـ 25 من البطولة المحترفة، بين شباب بلوزداد، والجار مولودية الجزائر، من دون جمهور.

وكان عشاق الفريقان يترقبان بشغف، موعد هذا الداربي، الذي سيكون حاسما في سباق اللقب، بين المتصدر بـ 45 نقطة مولودية الجزائر، والملاحق شباب بلوزداد، بـ 43 نقطة.

وقررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة، معاقبة شباب بلوزداد. بالحرمان من أنصاره، لمباراة واحدة، بسبب استعمال ورمي الألعاب النارية، في المباراة الأخيرة، أمام شبيبة القبائل. مع تسجيل خسائر مادية.

وافادت الرابطة في موقعها الالكتروني. بأن “السياربي” كانت تحت طائلة “الويكلو” بعد الانذار الأخير، الذي تلقاه الفريق في مباراة نصف نهائي كأس الجزائر، أمام مولودية البيض، لنفس الأسباب.

وعليه فإن قمة الموسم المقررة ما بين الـ 10 أو الـ 11 أو الـ 12 ماي الداخل، بين الشباب والمولودية ستلعب في غياب الجمهور.

وعلى صعيد آخر، قررت لجنة الانضباط، ايقاف هداف شباب بلوزداد. ايمن محيوص، لمباراتين، واحدة موقوفة التنفيذ. وذلك، على خلفية طرده في لقاء شبيبة القبائل، مع غرامة مالية بقيمة 4 ملايين سنتيم.