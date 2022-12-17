رسميا.. داربي مولودية الجزائر واتحاد العاصمة بملعب “5 جويلية”

تقرر اجراء مباراة المتأخرة عن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة، والتي تجمع فريق مولودية الجزائر، باتحاد العاصمة، بملعب “5 جويلية”.

وكشفت إدارة مركب محمد بوضياف، اليوم السبت، في بيان لها، عن احتضان ملعب “5 جويلية” لمباراة المولودية، والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل.

كما أوضح مسؤولي المركب، بان هذا القرار جاء بعد زيارة اللجنة الأمنية للولاية، واعطائها موافقتها لاجراء هذا اللقاء في “5 جويلية” بحضور الجمهور.

وكشفت إدارة مركب محمد بوضياف، بأن عملية بيع تذاكر هذه المباراة، تنطلق يوم غد الأحد، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.