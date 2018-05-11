رسميا.. داني ألفيس يغيب عن مونديال روسيا

أعلن الإتحاد البرازيلي لكرة القدم عن غياب نجم منتخبه ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي داني ألفيس عن مونديال روسيا المقبل.

وأكد الإتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الجمعة أن طبيب “السيلساو” قرر إخضاع اللاعب لعملية جراحية.

وجاء في البيان:”أكدت الإختبارات الطبية إستحالة مشاركة ألفيس في كأس العالم الصيف المقبل .. نريده أن يتعافى بسرعة ويعود للمنتخب”.

وكان داني ألفيس قد أصيب في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في لقاء فريقه البياسجي ضد ليزيريبي في نهائي كأس فرنسا.