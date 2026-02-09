رسميا.. دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة

تم اليوم الاثنين، الاعلان الرسمي عن دخول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات حيز الخدمة تحت شعار “تنظيم وشفافية” باشراف الوزير الاول سيفي غريب وبحضور المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود.

المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات تهدف الى التحكم في البيانات وتنظيمها وحمايتها وتوجيه استغلالها. باعتبارها أصولا استراتيجية بالغة الأهمية في دعم القرار العمومي وتعزيز السيادة الرقمية للدولة

المنظومة تتضمن شبكة ربط سيادية مخصصة لربط هيئات ومؤسسات الدولة بما يضمن تبادلا آمنا وفعالا للمعطيات.

