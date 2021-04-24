رسميا.. دنيا سمير غانم خارج الموسم الرمضاني الحالي

أعلن صناع مسلسل النجمة المصرية دنيا سمير غانم الجديد “عالم موازي”، عن خروجه من السباق الرمضاني الحالي.

وكان من المقرر عرض المسلسل الجديد لدنيا سمير غانم، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

وتم توقيف التصوير، بسبب إصابة دنيا سمير غانم، ووالدتها دلال عبد العزيز والمنتج والمخرج وعدد من طاقم العمل، بفيروس كورونا.

وسيتم إستكمال تصوير المسلسل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وحسب الشركة المنتجة للمسلسل، فقد إنتهت دنيا سمير غانم من تصوير 7 حلقات فقط من المسلسل، قبل تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

وكان من المقرر عرض مسلسل “عالم موازي” في 15 حلقة فقط، خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من عمرو وهبة، وشيماء سيف، وأوتاكا، وإسلام إبراهيم، ودلال عبد العزيز.