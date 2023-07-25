رسميا.. دولة جديدة تنضم اليوم إلى نظام معلومات شنغن

اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ستنضم قبرص إلى نظام معلومات شنغن (SIS). الذي تم بناؤه لضمان المرور الآمن بالإضافة إلى حرية الحركة. لأولئك الذين لديهم الحق في التنقل بحرية داخل منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يسهل القرار مزيدًا من التعاون بين السلطات الأمنية. مثل الشرطة أو الجمارك أو غيرها من خدمات الهجرة.

وسيساعد الانضمام إلى SiS قبرص أيضًا في مكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود.

وقالت مديرة مكتب قبرص SIRENE (المعلومات التكميلية المطلوبة في الإدخالات الوطنية) ، دورا نيكاندرو. “ليس هناك شك” في أن ربط الدولة مع SIS سيساعد بشكل كبير في مكافحة الجريمة على المستويين الوطني والأوروبي.

وشددت على أن الاتجار بالبشر والسلع والخدمات يتم الآن بسلاسة من خلال مرافق هائلة. مضيفة أن نظام المعلومات الاستخبارية يمثل موازنة للأخطار الكامنة في حرية الحركة المتعلقة بالجريمة. بعد السرعة وفورية المعلومات يجعل عمل المجرمين أكثر صعوبة.

وأقرت قبرص طلبها للعضوية في منطقة شنغن في سبتمبر 2019. وتتوقع أن تصبح جزءًا من المنطقة الخالية من التأشيرات في المستقبل القريب.

في الوقت الحاضر، عملية تقييم شنغن من أجل تقييم الاستعداد للانضمام إلى الكتلة جارية لقبرص.

في ديسمبر من العام الماضي، حثت السلطات في قبرص دول الاتحاد الأوروبي على منحها حق الوصول إلى نظام معلومات شنغن. جاء الطلب خلال اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن “الوزير شدد على الأهمية التي ستوليها لقبرص وكذلك الدول الأعضاء من حيث تعزيز الأمن العام. وتنفيذ ضوابط حدودية أكثر فعالية ، والتعاون الشرطي. وإجراءات العودة ، والمتوقع في غضون عام 2023 ، مما يتيح الوصول إلى مبادئ القبارصة في نظام شنغن لتبادل المعلومات”.

وتم تقييم قبرص بنجاح في خمس مناطق من أصل ست مناطق شنغن ، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية. والتعاون الشرطي مع دول منطقة شنغن الأخرى ، والحدود الخارجية ، والعودة ، وكذلك التأشيرات والقنصليات.