رسميا.. دولتين جديدتين تنضمان إلى شنغن 31 مارس المقبل

ستكون عملية السفر إلى رومانيا وبلغاريا أسهل اعتبارًا من 31 مارس 2024. عندما يُسمح لمواطني البلدين بالسفر بدون جواز سفر إلى دول منطقة شنغن.

ومع ذلك، نظرًا لأن الانضمام الجزئي إلى المنطقة بلا حدود للاتحاد الأوروبي لا يعني حصول هذين البلدين. على اتفاقية شنغن بالكامل، فيجب أن يكون المسافرون على دراية بالتغييرات الجديدة التي ستصبح سارية. بحلول نهاية هذا الشهر.

وتعني عضوية شنغن أن أولئك الذين يقيمون بشكل قانوني في الدول الأعضاء يمكنهم التحرك بحرية دون فحص جوازات السفر.

ومع ذلك، فإن عضوية رومانيا وبلغاريا هي حالة استثنائية. حيث لا ينطبق إلغاء فحص جوازات السفر إلا على النقل الجوي والبحري.

ومع ذلك، تواصل فيينا الاحتفاظ بحق النقض عندما يتعلق الأمر بتوسيع الحدود البرية، مشيرة إلى مخاوف الهجرة غير النظامية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن تاريخ الانضمام عن طريق البر. لن يتقرر إلا بعد 31 مارس. فيما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن أملها في استكمال العملية بحلول 31 مارس نهاية هذا العام.

وبموجب التغييرات الجديدة، سيتم تطبيق إلغاء ضوابط جوازات السفر فقط على النقل الجوي والبحري. ولكن عندما يتعلق الأمر بالحدود البرية، تظل ضوابط جوازات السفر سارية. تعتبر الأنهار والبحيرات بين الدول حدودا برية.

وقبل الانضمام الجزئي إلى منطقة شنغن، أعلنت كل من بلغاريا ورومانيا استعدادهما الكامل لاحتضان رحلات شنغن الجوية.