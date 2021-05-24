رسميا.. دولور ثاني أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم

الرياضة
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رسميا.. دولور ثاني أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

إحتل النجم الدولي الجزائري أندي دولور المركز الثاني في ترتيب أفضل اللاعبين هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

مُهاجم فريق مونبوليي جاء خلف النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي أُختير لاعب الموسم من قبل موقع “هوسكورد”.

الموقع المُختص في الأرقام والاحصائيات منح علامة 7.68 لنجم باريس سان جيرمان بينما مُنح “أندي بوزلوف” كما يُلقب علامة 7.60.

صاحب ال15 هدفا هذا الموسم في الليغ 1 تفوق على ممفيس ديباي أنخيل دي ماريا توكو إيكامبي وكذا نيمار دا سيلفا.


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