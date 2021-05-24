رسميا.. دياز يتفوق على محرز ويُختار الأفضل في السيتي هذا الموسم
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تفوق النجم الدولي البرتغالي “روبن دياز” على رياض محرز ليفوز بجائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي الانجليزي هذا الموسم.
المُدافع المحوري تنافس على الجائزة مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز وكذا نجم منتخب ألمانيا إلكاي غوندوغان.
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