رسميا.. ديشان يوجه الدعوة لشرقي ويقطع الطريق على الخضر

كشف مدرب المنتخب الفرنسي، ديدي ديشان، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للديّكة، والتي ضمت اسم الفرانكو جزائري ريان شرقي.

ووجّه ديشان، أول دعوة لريان شرقي، من أجل التواجد مع الديّكة، في مباراتهم المقبلة ضد منتخب إسبانيا، المقررة في 5 جوان المقبل.

وبهذه الخطوة، يكون ديدي ديشان، قد بدد جميع الآمال في امكانية التحاق ريان شرقي، بالمنتخب الوطني الجزائري.

يذكر أن ريان شرقي (21 عاما)، قد أجل في العديد من المناسبات السابقة، التحاقه بالمنتخب الوطني، رغبة منه في تمثيل منتخب الديّكة.