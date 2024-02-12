رسميا.. ديلور يغادر أم صلال القطري

أعلن نادي أم صلال القطري، اليوم الاثنين، رسميا عن انتهاء ارتباطه بالدولي الجزائري، أندي ديلور.

وكان ديلور، قد التحق بنادي أم صلال، الصائفة الماضية، قادما من نانت الفرنسي، بعقد يستمر إلى صيف 2025، مقابل 2.5 مليون أورو.

قبل أن يفاجئ النادي القطري، اليوم الاثنين، بإعلانه عن رحيل ديلور. بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قال فيها: “شكرًا لك على كل ما قدمته.. نتمنى لك التوفيق”.