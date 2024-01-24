رسميا.. رئيس الفاف يعلن نهاية مشوار بلماضي مع الخضر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف على لسان الرئيس وليد صادي عن توصلها إلى اتفاق نهائي ورسي مع الناخب الوطني جمال بلماضي لفك الارتباط.

وقال رئيس الفاف في تغريدة له على موقع “إكس” اليوم الأربعاء، أنه اجتمع بالمدرب جمال بلماضي وأنهى علاقة الفاف معه “إجتمع مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر و توصلنا إلى اتفاق ودي بحل بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

كما أضاف وليد صادي “نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب و نتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره”.

وأشار رئيس الفاف، إلى أن نهاية مشوار الكوتش جمال، جاءت بالتراضي بين الطريفين، كما يبدو أن الجانب المادي أخذ وقت طويل، خاصة وأنه عقده ينتهي إلى غاية 2026.

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