رسميا.. رئيس مولودية وهران يُعلن رحيل مضوي

أعلن أمسية اليوم الأحد رئيس فريق مولودية وهران “الطيب محياوي” رحيل مُدربه خير الدين مضوي بصفة رسمية، وذلك عقب الإقصاء المُر ضد وداد تلمسان بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران بركلات الترجيح ليودع الحمراوة مُنافسة كأس الرابطة المُحترفة من الدور ربع النهائي وكذا خسارة سريع غليزان في البطولة.

رئيس الفريق الوهراني كشف في تصريح مُباشر للقناة الإذاعية الأولى منذ قليل عن طلاق بالتراضي بين الحمراوة والمُدرب السطايفي مضيفا أن رحيل خير الدين مضوي جاء دون مشاكل وبسبب ظروف شخصية تخص المُدرب فقط، كما أكد تعيين المحضر البدني بوعزة مدرب مؤقت لإكمال الموسم إضافة الى مدرب الحراس عاصيمي.