رسميا.. راموس ينضم لـ “باريس سان جيرمان”
بقلم أمير بهلول
أعلن اليوم الخميس نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي عن انضمام القائد السابق لـ “ريال مدريد”، “سيرجيو راموس”، بعقد يمتد لموسمين بعد ان اجتاز الفحوصات الطبية صباح أمس الأربعاء في المدينة الفرنسية “باريس”.
وانضم “راموس” صاحب الـ 35 سنة، للفريق الفرنسي بعد أن انتهى عقده مع “ريال مدريد” ورفضه تجديد عقده لمدة موسم واحد مع النادي الملكي، ويأمل الخليفي في أن يكون انضمام الإسباني لفريقه من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا.
✍️🆕 #𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @SergioRamos. Le défenseur central espagnol a signé un contrat de deux ans et est lié au club jusqu’au 30 juin 2023.
❤️💙 #WeAreParis
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021
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