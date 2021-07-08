رسميا.. راموس ينضم لـ “باريس سان جيرمان”

أعلن اليوم الخميس نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي عن انضمام القائد السابق لـ “ريال مدريد”، “سيرجيو راموس”، بعقد يمتد لموسمين بعد ان اجتاز الفحوصات الطبية صباح أمس الأربعاء في المدينة الفرنسية “باريس”.

وانضم “راموس” صاحب الـ 35 سنة، للفريق الفرنسي بعد أن انتهى عقده مع “ريال مدريد” ورفضه تجديد عقده لمدة موسم واحد مع النادي الملكي، ويأمل الخليفي في أن يكون انضمام الإسباني لفريقه من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا.