رسميا.. رزقي حمرون يخوض تجربة جديدة مع هذا النادي المصري

إنتقل اللاعب الجزائري رزقي حمرون رسميا إلى صفوف نادي فاركو المصري الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى من البطولة المصرية، حسب ما أعلنه النادي البرتقالي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر.

وقال نادي فاركو أن اللاعب الجزائري رزقي حمرون يعتبر أول صفقات الفريق بعد الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد أن جاء في قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبد العاطي لتدعيم صفوف الفريق.

ولم يعلن نادي فاركو بعد عن التفاصيل الخاصة بمدة التعاقد أو المقابل المادي للصفقة.

ويلعب البالغ من العمر 25 عامًا، في مركزي الجناح والمهاجم، واستطاع خلال موسم 2020-2021 أن يسجل لصالح اشبيبة القبائل 7 أهداف ويصنع 6.