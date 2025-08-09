رسميا.. رضوان بركان ينضم إلى الوكرة القطري بعقد يمتد لـ 4 مواسم

أعلن نادي الوكرة القطري عن تعاقده الرسمي مع المهاجم رضوان بركان، قادمًا من نادي شبيبة القبائل، في صفقة تهدف إلى تعزيز الخط الأمامي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع بركان عقدًا يمتد لأربع سنوات، ليدافع بموجبه عن ألوان “الموج الأزرق”، في خطوة تعكس طموحات النادي في دعم صفوفه بأسماء شابة وموهوبة تملك الإمكانات الفنية والبدنية لإحداث الفارق.

ويُعد رضوان بركان من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجزائرية، حيث قدم مستويات مميزة مع شبيبة القبائل، ما لفت أنظار عدة أندية، قبل أن يحسم الوكرة السباق بضمه في إطار استراتيجيته لتعزيز التنافسية في دوري نجوم قطر.

ومن المنتظر أن يشكل انضمام بركان إضافة قوية للفريق، في ظل ما يتمتع به من مهارات هجومية وسرعة عالية، وهو ما يتماشى مع تطلعات الجهاز الفني.

وتسعى إدارة الوكرة من خلال هذه الصفقة إلى البناء للمستقبل، خاصة أن اللاعب لا يزال في مقتبل عمره، ويملك هامشًا كبيرًا للتطور، ما يجعله من بين الأسماء الواعدة في مشروع الفريق خلال المواسم القادمة.