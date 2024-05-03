رسميا.. رفع حظر التنقل بين أنصار مولودية الجزائر والسياسي

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم برفقة رؤساء ناديا مولودية الجزائر حاج رجم ورئيس شباب قسنطينة عبد الغني قوراري رفع حضر تنقل أنصار الناديين خلال المباريات التي تجمع بينهما مستقبلا.

وكشفت الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة إن القرار جاء بعد إقامة الصلح بين ناديي المولودية العاصمية والسياسي خلال اجتماع رؤساء الأندية بمقر الفاف.

وخلال الإجتماع، تم الاتفاق برفع الحضر، الذي نال تزكية الرؤساء الذين كانوا حاضرين، و هي الفرصة التي انتهزها رئيس الفاف صادي لتجسيد ذلك على أرض الواقع .