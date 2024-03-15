رسميا.. رفع قدرات انتاج الحليب المدعم بمستغانم

قام والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، بجولة في شوارع وأزقة بلديتي مستغانم ومزغران، وذلك بهدف الوقوف ميدانيا على وضعية التموين بالمواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية .

وأوضح بيان للولاية، أن هذه الجولة كانت سانحة لمراقبة أسعار المواد الغذائية، الخضر والفواكه، اللحوم والدواجن، الخبز بمختلف أنواعه. والمواد التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل ، وذلك قصد الحرص على توفر المواد الغذائية الأساسية في المحلات بكميات كافية لتلبية إحتياجات المواطنين .

حيث تنقل الوالي رَاجلا إلى مصنع ملبنة الساحل GIPlait بحي صلامندر أين تفقد عملية إنتاج هذه المادة الواسعة الإستهلاك. كما وقف على عملية بيع الحليب ومشتقاته بنقطة البيع التابعة لملبنة الساحل ببلدية مزغران.

وحسب ذات المصدر، بعدما لاحظ الوالي ميدانيا الطلب المتزايد على مادة الحليب المدعم. قرر التدخل بغية الرفع من قدرات إنتاج الحليب بالولاية. أين بشر المسؤول الأول الرئيس المدير العام لمبنة الساحل، إسماعيل سداوي، أنه سيتم ضخ حصة إضافية للولاية. من مسحوق الحليب تقدر بـ 100 طن ستوجه بشكل رئيسي لتدعيم ولاية مستغانم بهذه المادة الحيوية خلال شهر رمضان.

ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج ملبنة الساحل خلال الأيام القادمة بعدما كانت تنتج 122 ألف لتر يوميا من مادة الحليب المدعم. مما سيسمح بتغطية الطلبات المتزايدة وتلبية إحتياجات المواطنين بولاية مستغانم، يضيف البيان.

يشار أن والي ولاية مستغانم أحمد بودوح كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي إدريس عباسة ومدير التجارة وترقية الصادرات.

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