رسميا.. رفع منحة البطالة وهذه قيمتها الجديدة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، برفع منحة البطالة من 13 الف الى 15 ألف دينار جزائري.

ويأتي هذا خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد تقرر رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.

ووجه الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب.

وشدد رئيس الجمهورية في السياق ذات صلة، ألّا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا.

كما شدّد الرئيس أيضا، على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.