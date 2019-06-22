رسميا.. روسيا توسع حدودها الجغرافية

ستقوم المجموعة الهيدروغرافية التابعة لأسطول الشمال الروسي، بضم عدة جزر إلى خريطة روسيا، في عام 2019.

ونقلت وكالة “تاس” عن رئيس قسم المجموعة الهيدروغرافية في الأسطول، “أليكسي كورنيس”، قوله: “هناك ست أو سبع جزر، سيتم تأكيد وجودها خلال البعثة الاستكشافية”.

وستتوجه البعثة المذكورة إلى المنطقة، في الفترة بين أوت وسبتمبر، من العام الحالي.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن مناطق اليابسة غير المعروفة سابقا، ظهرت بعد أن تراجعت الكتل الجليدية عنها بسبب الاحتباس الحراري.

وتم إثبات وجود هذه الجزر، في قوام أرخبيل “نوفايا زيملا”، في المنطقة القطبية الشمالية، عن طريق الصور الملتقطة من الفضاء.

وأضاف”أليكسي كورنيس”: “لكن سيتم اعتبار الجزر مكتشفة رسميا، عندما تدوس عليها أقدام أعضاء البعثة الهيدروغرافية، علينا التحقق، هل هذه أرض يابسة ثابتة فعلا أو قطع من الجبال الجليدية”.