رسميا.. رولاني موكوينا مدربا جديدا لمولودية الجزائر

أعلنت إدارة مولودية الجزائر بشكل رسمي عن تعيين الجنوب إفريقي رولاني موكوينا كمدرب جديد للفريق، خلفًا للمدرب التونسي خالد بن يحيى. وجاء الإعلان عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيسبوك”، حيث نشرت إدارة النادي صورته، مُغلقة بذلك باب التكهنات حول هوية المدرب.

و لم تكشف إدارة مولودية الجزائر بعد تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، من حيث مدة العقد أو الجوانب المادية، على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة النادي، حكيم حاج رجم، كان قد أتم الاتفاق مع موكوينا في وقت سابق بشأن تفاصيل التعاقد. ويُتوقع أن تكشف الإدارة عن هذه التفاصيل قريبًا.

ويتمتع موكوينا بتاريخ حافل في دوري أبطال إفريقيا مع ماميلودي صن داونز، حيث حقق العديد من النجاحات على الصعيد القاري، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي الوداد البيضاوي المغربي. وتسعى إدارة مولودية الجزائر للاستفادة من هذه الخبرة الكبيرة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والإفريقية.

كما تتطلع مولودية الجزائر إلى تحقيق نتائج قوية في البطولة الوطنية و دوري أبطال إفريقيا، ويأمل النادي العاصمي في أن يسهم موكوينا في تعزيز مكانة الفريق على الساحة القارية.