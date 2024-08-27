رسميا.. روما يتعاقد مع السعودي سعود عبد الحميد

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ضمه الدولي السعودي، سعود عبد الحميد، قادما من الهلال السعودي.

وكشف نادي الذئاب الإيطالي عن الخبر، عبر صفحته الرسمية على موقع “X” (تويتر سابقا)، دون أن يتطرق إلى قيمة العقد أو مدته.

وأضاف نادي العاصمة الإيطالية أن سعود سيحمل القميص رقم 12 خلال تجربته الجديدة في الكالتشيو.

للإشارة، يعد سعود عبد الحميد أول لاعب كرة قدم سعودي ينضم إلى البطولة الإيطالية في التاريخ، بالمقابل، أعلن نادي الهلال تعاقده مع البرتغالي كانسيلو تعويضا لرحيل نجمه.