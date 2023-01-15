رسميا.. رونالدو قائدا لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

ترسمت مُشاركة، كريستيانو رونالدو، في المواجهة الودية لفريق نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أمسية اليوم أن “الدون” سيكون قائدا لفريق نجوم الهلال والنصر.

كما نشر آل الشيخ، فيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر، وهو يقلد رونالدو، شارة القيادة، وقال:”الوعد يوم 19 جانفي الجاري.. لقاء فوق الخيال”.

وتُقام المباراة في استاد الملك فهد الدولي بين فريقي الهلال والنصر بقميص واحد وباريس سان جيرمان.