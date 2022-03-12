رسميا.. رونالدو يتجاوز بيكان ويُصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم

واصل النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم.

مُهاجم فريق مانشستر يونايتد سجل ثلاثية اليوم أمام توتنهام هوتسبير في لقاء الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.

كما أصبح “الدون” اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع الأندية والمنتخبات في تاريخ كرة القدم ب807 هدف في 1111 مباراة.

كما حطم رونالدو رقم اللاعب التشيكي السابق جوزيف بيكان الذي سجل 805 هدف في 530 مباراة.