رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد بـ28 مليون أورو!

كشف موقع غول العالمي المتخصص في أحبار فريق جوفنتوس، عن إنتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد بصفة رسمية بعد توقف المفاوضات مع فريق مانشستر سيتي.

ووفقا للصحفي روميرو أغريستي المختص في أخبار جوفنتوس الإيطالي والذي يعمل لموقع غول العالمي فإن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر يونايتد الإنجليزي حوالي 28 مليون أورو.

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