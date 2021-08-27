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الرياضة

رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد بـ28 مليون أورو!

بقلم يونس رزيق
رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد بـ28 مليون أورو!
صورة من الأأرشيف.. كريستيانو رونالدو بقميص ناديه السابق مانشستر يونايتد
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كشف موقع غول العالمي المتخصص في أحبار فريق جوفنتوس، عن إنتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد بصفة رسمية بعد توقف المفاوضات مع فريق مانشستر سيتي.

ووفقا للصحفي روميرو أغريستي المختص في أخبار جوفنتوس الإيطالي والذي يعمل لموقع غول العالمي فإن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر يونايتد الإنجليزي حوالي 28 مليون أورو.

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