رسميا.. روي فيتوريا يغادر منتخب الفراعنة

قرر الإتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب روي فيتوريا عقب الإجتماع الذي جرى اليوم الأحد لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشان مشاركة المنتخب في الكان.

كما أكد بيان الإتحاد المصري لكرة القدم، رحيل المدرب روي فيتوريا، بعد أن جرى إتفاق نهائي بين الطرفين.

ووجه الإتحاد المصري الشكر للبرتغالي وطاقم الفني متمنيا له النجاح في مشواره التدريبي مستقبلا، وقال أنه تم تعيين محمد يوسف مدربا رئيسي لمنتخب مصري، إلى حين اختيار مدير فني أجنبي وتشكل باقي الطاقم الفني.

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