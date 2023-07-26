رسميا.. ريال بيتيس يتعاقد مع إيسكو

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن التعاقد مع النجم الإسباني إيسكو، اليوم الثلاثاء، بعد إجتياز الفحص الطبي بنجاح.

كما قدّم نادي بيتيس الوافد الجديد، في مقطع فيديو، الذي يعتبر سادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا بعد كل من بيريز وروكا وبيلبيرين إلى جانب الثنائي بارترا وشادي رياض.

وكان المدرب مانويل بيلغريني وراء الصفقة، بالنظر إلى إصراره على التعاقد مع صاحب الخبرة في الميادين الإسبانية بعد رحيل لاعبه كاناليس إلى المكسيك إلى جانب إصابة نبيل فقير.

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