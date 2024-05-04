رسميا.. ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني

أحرز فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه بعد الفوز بمباراة اليوم التي جرت أمام نادي قادش بثلاثية نظيفة.

وجرت المباراة بملعب “سانتياغو برنابيو”، التي شهدت حضور قياسي للأنصار الذين تفاعلوا مع الفوز و حسم اللقب الليغا من قبل فينيسيوس و رفقائه.

وأضاف الميرنغي تاجا جديدا لخزانته الكروية المدججة بالألقاب، التي وصلت إلى 100 بما فيها 36 في الدوري الاسباني و 20 في كأس اسبانيا و 14 في دوري الأبطال، والفوز بالسوبر الاسباني لـ 13 مرة، و السوبر الأوروبي لـ 5 مرات ومونديال الأندية لـ 5 مرات كذلك.