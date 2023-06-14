رسميا.. ريال مدريد يخطف الجوهرة بيلينغهام

أعلن اليوم الأربعاء، نادي ريال مدريد الإسباني، رسميا عن تعاقده مع النجم الانجليزي الصاعد، جود بيلينغهام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتعاقد “الميرنغي” مع صاحب الـ 20 ربيعا، في صفقة كلّفت خزينة النادي 103 مليون أورو، حسب ما ذكره دورتموند في بيان رسمي.

وأعلن مدريد، عن ضمّه بيلينغهام، في صفقة نهائية وبعقد يمتد إلى صيف 2029.

وللإشارة فإن الدولي الانجليزي، الذي سجل الموسم الفارط 14 هدفا بجميع المنافسات مع دورتموند، وهو ما جعله محل أطماع كبار أوروبا، قبل أن ينجح الريال في خطفه.

👋 @BellinghamJude

🤍 #HeyJude pic.twitter.com/jluhr0SJdv

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023