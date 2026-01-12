رسميا.. ريال مدريد يعلن إقالة تشابي ألونسو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الاثنين، إنهاء مهام مدربه تشابي ألونسو، وذلك بعد 24 ساعة من خسارة الفريق أمام غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي جرى بمدينة جدة.

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن قرار فسخ العقد تم بالتراضي بين الطرفين، معربا عن تقديره الكبير لما قدمه المدرب الإسباني رفقة طاقمه الفني خلال فترة إشرافه على الفريق، ومؤكدا أن ألونسو سيبقى محل احترام وتقدير جماهير ريال مدريد.

وكان تشابي ألونسو قد تولى تدريب ريال مدريد قادما من باير ليفركوزن قبل انطلاق منافسة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، حيث خرج الفريق من الدور نصف النهائي عقب هزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان.

وخلال الموسم الحالي، قاد ألونسو ريال مدريد في ثماني وعشرين مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها عشرين فوزا وتعادل في ثلاث مباريات، مقابل خمس هزائم. ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، خلف المتصدر برشلونة، بفارق أربع نقاط.

ويأتي هذا القرار في وقت يعيش فيه النادي مرحلة حساسة، عقب خسارة لقب السوبر، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ خطوة التغيير على أمل إعادة التوازن وتحقيق الأهداف المسطرة فيما تبقى من الموسم.