رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع كيليان مبابي

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، بصفة رسمية، تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ونشرت إدارة النادي الملكي، بيان عبر الموقع الرسمي للفريق، أعلنت من خلاله التحاق النجم الفرنسي، بالنادي الإسباني.

وأوضح مسؤولي الريال، في ذات البيان، عن توقيع مبابي، على عقد يربطه بالنادي الملكي لمدة خمس سنوات.

وجاء في بيان ريال مدريد: “وصل نادي ريال مدريد لكرة القدم، وكيليان مبابي، إلى اتفاق ليصبح بموجبه لاعباً في ريال مدريد، في المواسم الخمسة المقبلة”.