رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أنشيلوتي

أعلنت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، بصفة رسمية، عن انهاء ارتباطها بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

نشرت إدارة ريال مدريد، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكدت من خلاله عن توصلها لاتفاق بالتراضي مع أنشيلوتي، لانهاء العقد الذي يربطهما.

كما وجّه مسؤولي النادي الملكي، عبارات الشكر للمدرب الإيطالي، على كل ما قدمه للفريق طيلة سنوات، واستذكرت كل الألقاب التي حصدها للفريق.

وكشف إدارة ريال مدريد، بأن أنشيلوتي، بأن الفريق سيودع غدا السبت مدربه أنشيلوتي، خلال المباراة التي ستجمع ريال مدريد، بنادي ريال سوسيداد.

يذكر أن المدرب المخضرم، كارلو أنشيلوتي، سيخوض تجربة جديدة، بعد ريال مدريد، بتولي تدريب منتخب البرازيل.