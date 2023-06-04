رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل بن زيمة

أعلنت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رحيل نجمها كريم بن زيمة عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

ونشرت إدارة النادي الملكي، اليوم الأحد، بيان عبر موقعها الرسمي، أعلنت من خلاله وضع بن زيمة، حدا لمشواره مع الفريق.

كما أبدت إدارة الريال، نيتها في ابراز عرفانها لبن زيمة، باعتباره أحد أساطير الفريق، نظير ما قدمه طيلة 14 عاما تقمص فيها ألوان الريال.

وذكّر مسؤولي ريال مدريد، بمساهمة بن زيمة، في تتويج الفريق بـ 25 لقبا، باعتباره ثاني هداف أفضل هداف في تاريخ النادي بـ353 هدف.

وفي ختام بيانها الطويل، كشفت إدارة ريال مدريد، عن تنظيمها حفل تكريم على شرف كريم بن زيمة، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة، كشفت بأن كريم بن زيمة، يتجه لخوض تجربة جديدة، في الخليج العربي، وبالتحديد مع فريق الاتحاد السعودي.