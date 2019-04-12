رسميا..زطشي رئيسا جديدا لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

الرياضة
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رسميا..زطشي رئيسا جديدا لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم
بقلم يونس رزيق

نصب إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة رئيس الإتحاد الجزائري  خير الدين زطشي على رأس “لوناف” خلفا لوديع الجري.

وجاء إختيار زطشي على رأس “لوناف” بعدما تنازل الليبي الجعفري عليها، بإعتباره غير جاهز لتقلد هذا المنصب.

وحضر إجتماع إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم الذي أجري صبيحة اليوم الجمعة بالقاهرة، كل من أبو ريدة، الجعفري، وديع الجري ، وفوزي لقجع بالإضافة إلى خير الدين زطشي.

للتذكير فإن رئيس إتحاد دول شمال إفريقيا يعين كل ثلاث سنوات بالتناوب، وهي الفترة التي ترأس فيها وديع الجري “لوناف” في وقت سابق.


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