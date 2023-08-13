رسميا.. زغدود مدربا لإتحاد بسكرة

أعلن فريق إتحاد بسكرة عن تعيين منير زغدود مدربا للفريق، اليوم الأحد، بعد اتفاقه رسميا مع رئيس مجلس الإدارة عبد القادر تريعة.

وأكدت إدارة إتحاد بسكرة، تعيين منير زغدود من أجل قيادة العارضة الفنية للفريق خلال الموسم الكروي 2023/2024.

كما استعانت إدارة أبناء “الزيبان” بطاقم مساعد متكون من لطفي بوذراع مدرب مساعد ووعدنان بوخذنة محضرا بدنيا. في حين تم تعيين حسين عبروس مدرب حراس المرمى.

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