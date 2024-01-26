رسميا.. زواري يلتحق بصفوف أولمبيك أقبو

أمضى اللاعب عبد الكريم زواري، اليوم الجمعة، رسميا في نادي أولمبيك أقبو قادما من نادي إتحاد العاصمة.

و يسعى زواري بخبرته الكبيرة لقيادة، ناديه الجديد أولمبيك أقبو للصعود إلى القسم الأول من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وكان زواري مقترح على إدارة نصر حسين داي التي تفاوضت معه، وأعطى موافقته المبدئية قبل أن يقرر حمل قميص نادي أولمبيك أقبو خلال الساعات القليلة الماضية.

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