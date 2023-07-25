رسميا.. زين الدين بوتمان بلوزداديا لموسمين

أعلن فريق شباب بلوزداد عن انضمام الدولي الجزائري زين الدين بوتمان إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

كما أكدت عن التعاقد مع المهاجم اليساري، إلى غاية 2025 قادما من نادي النجم الساحلي التونسي.

ورحّبت إدارة الرئيس مهدي رابحي بخريجة مدرسة نصر سحين داي، بطريقتها الخاصة حينما وضعته إسمه على لائحة المستقدمين، بعدما أعلنت عن الخبر عبر الفصحة الرسمية للنادي، اليوم الثلاثاء.

يشار، إلى أن بوتمان توج بالبطولة التونسية، الموسم الماضي رفقة ناديه النجم الساحلي ومدرب السابق فوزي البنزرتي.

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