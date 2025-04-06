رسميا.. ساوثهامبتون يسقط إلى دوري “التشامبيونشيب” مبكّرا

رسّم نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الأحد، سقوطه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، “التشامبيونشيب” بعد خسارته أمام نادي توتنهام بثلاثية مقابل واحد.

وأعلن نادي ساوثهامبتون هبوطه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون أول فريق في تاريخ “البريمرليغ” يهبط قبل نهاية الدوري بسبعة جولات كاملة، ليحصد رقم كارثي بامتياز.

كما يعتبر ساوثهامبتون أول الهابطين إلى القسم الثاني في الدوري الخمس الكبرى.

وحقق فريق ساوثهامبتون 10 نقاط فقط من أصل 31 مباراة، وهو الذي حقق انتصارين و أربع تعادلات، كما يعتبر اعلى فريق استقبالا للأهداف برصيد 74 هدف، و اقل فريق في تجسيد عدد الفرص المحققة.