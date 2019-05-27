رسميا.. سرار يُعلن إنسحابه بعد التتويج بلقب الدوري

أعلن بصفة رسمية المدير العام الرياضي لفريق إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” إنسحابه من منصبه بعد نهاية الموسم.

وقال “سرار” في إتصال هاتفي بالقناة الإذاعية الأولى مباشرة بعد تتويج إتحاد العاصمة بلقب الدوري الجزائري للمرة الثامنة في التاريخ.

“عانيت كثيرا طيلة الموسم من الكثير من الضغوطات والمشاكل ولم أكن أريد كشف الأمور إحتراما لتاريخ النادي العريق”.

“الآن أقولها بكل صراحة عبد الحكيم سرار لن يكون موجودا الموسم القادم في إتحاد العاصمة وبعد التتويج بالبطولة سأغادر من الباب الواسع”.

“تأثرت بماحدث لي بعد لقاء الحمراوة حيث تم شتمي في النفق وحاول البعض الإعتداء علي جسديا مادفعني للإختباء في دورة المياه لمدة ساعتين ونصف”.