رسميا.. سعيود يلتحق بالطائي السعودي

أعلن اليوم الثلاثاء فريق الطائي السعودي تعاقده بصفة رسمية مع لاعب شباب بلوزداد أمير سعيود.

وغرد الطائي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر“، مساء اليوم الثلاثاء: “أمير سعيود حتماوي لمدة موسمين.. أهلًا بـ(محارب الصحراء) في كتيبة فارس الشمال”.

صاحب ال30 ربيعا انتهى عقده مع شباب بلوزداد نهاية شهر جوان ولم يُجدد عقده بسبب عدم اتفاقه مع الإدارة.

ويُعتبر سعيود أفضل لاعب في الرابطة الوطنية المُحترفة لكرة القدم هذا الموسم حيث قاد الشباب لتصدر البطولة مؤخرا.