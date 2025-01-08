رسميا.. سفيان طواهرية رئيسا جديدا لاتحاد الحراش

عقد فريق اتحاد الحراش، اليوم الأربعاء، جمعيته العامة الانتخابية، والتي أسفرت عن فوز سفيان طواهرية، برئاسة النادي.

وكشفت إدارة اتحاد الحراش، في بيان لها، عن مشاركة 32 عضوا، من بين 37، في أشغال هذه الجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت بفندق “الحياة ريجنسي”.

وأسفرت نتائج هذه الجمعية العامة الانتخابية، عن حصول سفيان طواهرية، الأغلبية الساحقة، بنسبة 32 صوتا.

وعلى ضوء نتائج هذه الانتخبات، أصبح سفيان طواهرية، وبصفة رسمية، رئيسا جديدا لفريق اتحاد الحراش.