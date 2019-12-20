رسميا.. سند “محرز” يرحل عن السيتي صوب “أرسنال”

الرياضة
  • -
  • 0
رسميا.. سند “محرز” يرحل عن السيتي صوب “أرسنال” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رحيل “أرتيتا” بصفة رسمية عن الفريق.

الحساب أضاف ان مساعد المدرب الاسباني “بيب غوارديولا” سيكون المدرب الرئيسي لفريق أرسنال خلفا للمدرب المُقال “أوناي إيمري”.

وغرد “تويتر” السيتيزن:”أرتيتا مديرا فنيا لأرسنال.. كل التوفيق لك”.

ولطالما كان “أرتيتا” معجبا كثيرا بإمكانيات النجم الجزائري “رياض محرز” وهو الذي كان دائما ما يحفزه ويدعمه.

وقد يكون “أرتيتا” بمثابة طوق نجاة للنجم الجزائري في الميركاتو الشتوي وهو الذي يعاني من التهميش مع الفيلسوف “غوارديولا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744148

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com