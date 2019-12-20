رسميا.. سند “محرز” يرحل عن السيتي صوب “أرسنال”

كشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رحيل “أرتيتا” بصفة رسمية عن الفريق.

الحساب أضاف ان مساعد المدرب الاسباني “بيب غوارديولا” سيكون المدرب الرئيسي لفريق أرسنال خلفا للمدرب المُقال “أوناي إيمري”.

وغرد “تويتر” السيتيزن:”أرتيتا مديرا فنيا لأرسنال.. كل التوفيق لك”.

ولطالما كان “أرتيتا” معجبا كثيرا بإمكانيات النجم الجزائري “رياض محرز” وهو الذي كان دائما ما يحفزه ويدعمه.