رسميا.. سوداني يُتوج بالدوري الكرواتي رفقة دينامو زغرب

توج رسميا أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني رفقة فريقه دينامو زغرب بلقب الدوري الكرواتي الممتاز.

وجاء تتويج دينامو بعد تعادل الملاحق ريجيكا سلبيا مع المُضيف سيباليا في الجولة ال35 من الدوري الكرواتي الممتاز.

ويتصدر دينامو الذي لم يلعب لقاء الجولة ال35 بعد الترتيب ب70 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الملاحق ريجيكا قبل جولتين من النهاية.