رسميا.. سولكينغ يشارك في افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين

أعلن النجم الجزائري العالمي “سولكنيغ”، مشاركته في حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا للمحليين التي تجرى يوم الجمعة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وفي اتصال حصري مع قناة النهار، كشف مغني الراب أنه سيؤدي أشهر أغانيه في ميدلي ب 3 أغاني منها Suavemnte التي لاقت نسب مشاهدة خيالية.

وللإشارة، ستقام مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين بمدن الجزائر العاصمة، وعنابة، وقسنطينة، ووهران.

كما تم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في البطولة على خمس مجموعات وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، موزمبيق

المجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كوت ديفوار، السنغال

المجموعة الثالثة: المغرب، السودان، مدغشقر، غانا

المجموعة الرابعة: مالي، أنغولا، موريتانيا

المجموعة الخامسة: الكاميرون، الكونغو، النيجر.

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث الأولى، والأول في المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.