رسميا.. سوناطراك تطلق برنامج “قواعد سلامتي”

نظمت سوناطراك، اليوم الإثنين، لقاء تحسيسيا بقاعة المحاضرات بمقر مديريتها العامة، تناول مجال الصحة والسلامة والبيئة، وذلك تحت إشراف رشيد حشيشي الرئيس المدير العام للمجمع، بحضور مدراء وإطارات المؤسسة.

وحسب بيان لسوناطراك، تم خلال هذا اللقاء الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج “قواعد سلامتي”. الذي تشرف عليه المديرية المركزية للصحة والسلامة والبيئة لسوناطراك.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ثقافة العمال فيما يخص الوقاية من حوادث العمل بمختلف المواقع العملياتية لسوناطراك. وذلك من خلال منشورات بيداغوجية وأشرطة سمعية بصرية قصيرة تتناول محاور مختلفة من قواعد السلامة. الواجب مراعاتها خلال تأدية المهام.

حيث يندرج برنامج “قواعد سلامتي” في إطار جهود سوناطراك لتعزيز ثقافة الوقاية بمنشآت الشركة. كما يأتي لتجسيد بنود البيان العام لسياسة الصحة والسلامة والبيئة لسوناطراك المرتكز على مبدأ إدارة المخاطر القائم على حماية القيم الأساسية الثلاث المتمثلة في الإنسان وأدوات الإنتاج والبيئة، والمحافظة عليها.

سيتم تنفيذ برنامج “قواعد سلامتي” عبر حملة تحسيسية شاملة على مستوى هياكل الشركة بغرض تحسين نجاعة نظام الصحة والسلامة والبيئة بسوناطراك.