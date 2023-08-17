رسميا.. سويسرا تفرض قيودًا على مسافري هذه الدولة

قالت السلطات السويسرية إن جميع الأشخاص من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا والأراضي الانفصالية. في جورجيا لا يمكنهم الحصول على تأشيرة شنغن. وكذلك عبور حدود شنغن الخارجية بوثائق سفر صادرة عن السلطات الروسية.

عند الإعلان عن الخبر ، قال المجلس الفيدرالي السويسري إن اللائحة الجديدة. التي تتماشى مع القيود المفروضة على وثائق السفر الروسية قد تم اعتمادها رسميًا في 16 أوت 2023.

“لا يمكن للأشخاص من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا والمناطق الانفصالية في جورجيا. الحصول على تأشيرة شنغن وعبور حدود شنغن الخارجية بوثائق سفر صادرة عن روسيا. اعتمد المجلس الاتحادي هذه اللائحة في اجتماعه في 16 أغسطس 2023 ، “كما جاء في بيان المجلس الاتحادي.

بالإضافة إلى ذلك، شدد المجلس الاتحادي على أن جوازات السفر العادية والدبلوماسية وشهادات العودة. وبطاقات هوية البحارة وتصاريح الإقامة للأشخاص عديمي الجنسية الصادرة عن السلطات الروسية غير معترف بها.

فيما يتعلق بأوكرانيا، أكد المجلس الاتحادي أنه حسب المناطق، تم تحديد تواريخ مختلفة للإصدار، وبعد ذلك لن يتم قبول الوثائق.

بالنسبة لجورجيا، قال المجلس الفيدرالي السويسري إن جميع وثائق السفر الروسية. التي صدرت لسكان المنطقتين الجورجيتين الانفصاليتين أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بعد 26 أوت 2008. لن يتم قبولها للحصول على تأشيرة شنغن.

وأعلنت روسيا في أوت 2008 اعترافها رسمياً بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كدولتين مستقلتين. وقد فعل ذلك عدد قليل جدًا من الدول ، وتعتبر سويسرا هذه المناطق جزءًا لا يتجزأ من جورجيا.

ومع ذلك ، شدد نفس الشيء على أنه على الرغم من القيود، ستستمر البلاد في إصدار تأشيرات لبعض الأغراض. بما في ذلك الأسباب الإنسانية ، للأشخاص من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا وجورجيا.

وكان قرار عدم قبول الوثائق الروسية الصادرة في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا أو المناطق الانفصالية في جورجيا قد اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العام الماضي.