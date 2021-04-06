رسميا.. “سيناتور” يُعلن ترشحه لرئاسة الفاف

أعلن اليوم الثلاثاء “بن عومر برحال” ترشحه بصفة رسمية لانتخابات الإتحاد الجزائري لكرة القدم المُقررة يوم ال15 أفريل.

برحال الذي ترأس الفاف لمدة شهر فقط سنة 1999 ويشغل حاليا منصب سيناتور بمجلس الأمة أعلن ترشحه لوكالة الأنباء الجزائرية.

رئيس غالي معسكر سنوات الثمانينيات أوضح بأن برنامجه سيرتكز على “تدعيم مكاسب الفريق الوطني تحت إشراف المدرب الوطني. جمال بلماضي و تطوير كرة القدم المحلية”.

وعبر برحال الذي يُعتبر ثاني المُترشحين بعد عمار بهلول عن استعداده للتنازل عن منصبه كسيناتور في حال فوزه بانتخابات الفاف.